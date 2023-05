Após saída da casa, Moisés e Sara dormiram juntos: «Sem microfones (...) finalmente». Saiba tudo!

Moisés Figueira sobre primeira noite com Sara fora da casa: «A gente não dormiu»

Foi no programa «Dois às 10» que recebemos Moisés Figueira, que ficou em 5º lugar na gala final d'O Triângulo. O nosso convidado explicou-nos como foi a noite após a saída da casa com Sara Sistelo.

«Todos nós fomos sair à noite», começou por contar. «Eu sim, dormi com a Sara, não dormi porque nós não dormimos. Sem microfone, sem câmaras, sem nada, maravilha, finalmente», disse, o nortenho.

O apresentador, Cláudio Ramos, questionou: «São namorados?». «Já tivemos mais longe de assumir isso mas ainda não, ainda temos de ver como é que as coisas são cá fora», explicou; Moisés Figueira.