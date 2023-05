Estará Moisés Figueira apaixonado por Sara Sistelo? Saiba a resposta do ex-concorrente!

Moisés Figueira sobre primeira noite com Sara fora da casa: «A gente não dormiu»

Moisés Figueira viveu triângulo amoroso com Sara e Mariana: «Aquilo estava a dar-nos destaque»

Moisés Figueira é confrontado com os seus momentos de «pavio curto»: «Eu sou 8 ou 80 mesmo»

Moisés Figueira foi o primeiro concorrente a conquistar o primeiro lugar para a final, mas acabou por ser também o primeiro, dos 5 finalistas, a ser expulso.

Nesta segunda-feira, 29 de maio, o ex-concorrente esteve presente no programa «Dois às 10» onde falou sobre o seu percurso dentro da casa, inclusive a relação que construiu com Sara Sistelo, também ex-concorrente do programa.

O apresentador, Cláudio Ramos, questionou: «Se a Sara tivesse saído do jogo, há 4 semanas, e se a Mariana tivesse dado espaço, tu e a Mariana tinham-se envolvido?».

Moisés Figueira frisou: «Dificilmente, mas eu não dou certezas de nada. Eu sou assim, eu gosto de brincar e a Mariana também».

Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, perguntaram ao nortenho se ganhou sentimentos por Sara: «Já disseram que estou com olhinhos de apaixonado (…) Eu posso estar a dizer que não e estar a enganar-me a mim mesmo», clarificou. «Tem de ser com calma e ter a certeza das coisas», concluiu.