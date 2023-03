O Mestre anunciou as consequências do momento de forte tensão que envolveu Moisés Figueira…

Mestre revela consequência: Moisés Figueira fica ou não no programa?

Tudo aos gritos: a discussão caótica de Moisés Figueira durante a madrugada! Veja as imagens exclusivas

Durante o Diário desta quinta-feira, 30 de março, foram reveladas as imagens inéditas da forte discussão que envolveu Moisés Figueira.

Depois da transmissão das imagens na integra, o Mestre comunicou ao grupo as consequências das ações tomadas: «Como sabem, há limites que não devem ser ultrapassados na minha casa. Depois do que presenciei, decidi pôr uma nomeação direta em cima da mesa», começou por anunciar.

A decisão final vai ser tomada pelos concorrentes: «Fica nas vossas mãos o futuro do Moisés. Quero que decidam se ele merece ou não ficar automaticamente nomeado na próxima semana e, assim, estar sob o escrutínio do público», concluiu.

Depois de ouvirem as palavras do Mestre, todos os concorrentes tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre o sucedido e, no final, tomaram a decisão de nomear Moisés.