Confusão de Moisés por causa da foto do filho foi na verdade uma encenação. Saiba tudo aqui!

Quadro do filho de Moisés 'desaparece' e este tira jantar da mesa: «Ninguém come enquanto não aparecer!»

Em troca de café, Moisés promete: «Vou arranjar confusão, vou esconder a foto do meu filhote»

Moisés Figueira protagonizou um momento de tensão na sexta-feira, ao retirar o jantar da mesa por alegadamente alguém ter escondido o quadro com a fotografia do seu filho, partida que atribuiu na altura a Ângelo Dala, que foi acusado pelo colega e acabou por admitir ter sido ele o autor.

O que os colegas não sabiam é que tudo não passava de uma encenação combinada antes com Ângelo Dala. «No jantar, eu vou ao quarto e não tenho lá a fotografia do meu filho, chego aqui e vou disparatar e já sabes com quem», disse Moisés a Dala.

«Está na minha gaveta, mas eu vou lá ao quarto e vou dizer que desarrumei a tua gaveta toda, mas é a minha. Depois tu vais lá, vais ver e dizes 'Ó Moisés, o que é isto'», continuou. «Um espetáculozito», sublinhou Dala.

À hora de jantar, Moisés cumpriu o prometido, mas a discussão acabou por não se alastrar porque Sara Sistelo encontrou a fotografia e Ângelo Dala admitiu tê-la escondido, 'acalmando os ânimos'. Ainda assim, Moisés manteve o teatro: «Não brinques mais e tens sorte que eu agora estou relaxado», disse para Dala.

No dia seguinte soubemos que tudo isto foi combinado na Sala do Mestre, em troca de café: «Vou arranjar confusão, vou esconder a foto do meu filhote e da minha família», disse o concorrente ao anfitrião.

«Temos café para o jantar?», perguntou. «Depende daquilo que conseguir de reações dos seus companheiros», respondeu o Mestre. «Consigo, você já vai ver», retorquiu Moisés. O Mestre ressalvou: «Sem ultrapassar os limites e eu espero que todos tenham percebido o que vos estava a dizer ontem».