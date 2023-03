Gritos, choro e ânimos muito exaltados: Saiba tudo o que aconteceu de madrugada com Moisés Figueira!

A casa d’O Triângulo foi palco de uma forte discussão esta madrugada. De manhã não se falou de outra coisa na casa e os concorrentes mostraram-se apreensivos com o clima de agressividade que se viveu durante a noite na casa.

A noite tinha sido de festa circense e os ânimos exaltaram-se depois do convívio terminar. Foi no quarto que o confronto começou entre Moisés Figueira e Ângelo Dala.

Moisés confessa que não quer partidas em dias de festa, caso contrário, irá queixar-se e pedir que se acabem as festas . Depois , exige a Dala que saia do quarto e este nega-se a cumprir a ordem dada por Moisés.

Os colegas continuam a ignorar as suas ordens e Moisés abre a porta de forma agressiva ordenando rispidamente que saiam do quarto. Dala, Mariana, Isa, Zezinho e Domingos riem e Moisés exalta-se ainda mais, com gritos a mandá-los sair do quatro.

Moisés exalta-se com Ângelo e mostra-se agressivo. Ângelo Dala chama a atenção de Moisés: «Estás-me a cuspir na casa?!», ao que este responde: «Estou a cuspir e vou-te cuspir! Porque eu quero e posso!», enquanto grita com o colega.

Ao assistir à forte discussão, o grupo tenta acalmar Moisés, que se mostra cada vez mais agressivo com todos à sua volta. É neste momento que Sara tenta intervir para o acalmar. Moisés responde aos gritos que não é o cão dela e que não quer ninguém fale com ele quando se encontra naquele estado. Sara abandona o quarto.

Já esta manhã, Sara mostrou-se implacável com Moisés e, em conversas com outros concorrentes, acabou por desabafar: «Senti-me humilhada»; «Foi falta de respeito, que era a única coisa que eu defendia», afirmou.

Voltando à discussão da madrugada, o Mestre chamou Moisés ao Confessionário, mas este ignorou, tendo que ser Dala a ser chamado. Após este sair da Sala do Mestre, todos os que iam dormir no Quarto de Veludo pedem que Dala se acalme e este responde que só lhe apetece partir os dentes a Moisés.

Quando a confusão parecia ter terminado, Mariana acaba por pedir a Moisés que se acalme e este exalta-se também com a colega. Esta sobe o tom e faz frente a Moisés, mas acaba por abandonar o quarto a pedido de Dala. Moisés fica então sozinho no Quarto de Veludo a dormir.

Esta quinta-feira, Mariana Duarte criticou por diversas vezes o comportamento de Moisés Figueira, considerando as suas atitudes agressivas. Contudo, admitiu que quis provocar o colega para ver até onde ele ia.