Em partilha inédita Moisés Figueira mostra o filho: «Serei para sempre um pai babado»

Novo Look: Marie surpreende com mudança radical de visual

Da elegância à irreverência: veja todos os looks, das galas d'O Triângulo, de Bruna Gomes!

Moisés Figueira inscreveu-se no «Love on Top»: «Ainda bem que não entrei»

Moisés Figueira, ex-concorrente d’O Triângulo, programa onde ficou classificado em quinto lugar, partilhou vídeo com o filho.

Foi através do Instagram que o ex-concorrente do reality show partilhou com os seus seguidores um vídeo ternurento com o filho: «A vida me abençoou por aquilo que eu sou. Graças a Deus sou privilegiado, presenteado com um filho. Serei para sempre um pai babado».

Os seguidores ficaram rendidos a tanta fofura e comentaram «Lindo. Tão bom ver este amor❤️❤️❤️», «O melhor de nós sem dúvida. Felicidades beijinhos ❤️❤️☘️☘️», «Tão lindos 🔥🔥 Parabéns Moisés pela pessoa que és 👏👏🔥🔥 tens um filhote muito lindo 😍😍❤️❤️❤️».

Veja aqui o vídeo!