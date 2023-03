Tensão! Moisés Figueira passa-se com Mariana Duarte e atira: «Estava uma boca disponível»

N'O Triângulo, Moisés Figueira e Mariana Duarte entraram em confronto, na cadeira quente depois da gala, porque Mariana Duarte confessou estar «chocada» com as imagens que viu do suposto triângulo que envolvia também Sara Sistelo.

«Estar aqui com conversas com a Sara e depois ir para a cama e acontecer o que aconteceu. Acho que isto por si só já fala sozinho», sublinhou Mariana Duarte.

Moisés Figueira não tardou a responder: «Onde é que estavas? (Na cama). Em que lado? (No meio). Eu entrei e quem é que estava lá? Uma boca disponível. E não estava uma boquinha assim a dormir, minha querida. Não estava. Eu não fui ter contigo, fomos os dois ao mesmo tempo».

«Mas eu não estava assim se não tivesse uma Sara metida nisto», disse Mariana. Nesse momento, Moisés irritou-se: «Desculpa, isto já foi falado pelo Dala, já foi falado pelo Dário, já foi falado pela Lara. Mas tu não ouves nem vês?», disse visivelmente indignado.

O concorrente sublinhou ainda, exaltado: «És estão estratégica, observas tudo e não observas que eu e a Sara somos as pessoas que estamos mais próximas? Não me venhas fazer de otário. Não é novidade para mais ninguém, é para ti?», questionou. Veja o vídeo do momento em cima.