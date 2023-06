Moisés figueira confessa - «A sorte não está do meu lado»

Na passada tarde de 31 de maio, Moisés Figueira confessou através do Instagram: «A sorte não está do meu lado».

O ex-concorrente d’O Triângulo, no qual assegurou o quinto lugar, mostra-se ao lado do seu carro após ter notado que tem um pneu furado: «A sorte não muito está do meu lado».

Como se não bastasse, Moisés Figueira trocou o pneu, no entanto também não teve muita sorte: «Já troquei o pneu, mas está furado».

O ex-concorrente escreveu no próprio story «Socorro!»🤦‍♂️🤣».

