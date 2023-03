Casa em choque! Moisés Figueira dá carinhos a Sara Sistelo e beijos a Mariana Duarte… Tudo na mesma noite!

Moisés Figueira foi apanhado… num triângulo carinhoso. Na gala deste domingo podemos ver as imagens em que o concorrente dá carinhos a Sara Sistelo e depois acaba aos beijos com Mariana Duarte debaixo dos lençóis. Os outros concorrentes ficaram em choque e não esconderam a admiração.

Sara Sistelo mostrou-se incomodada com as imagens de Moisés Figueira aos beijos com Mariana Duarte e revelou que ia acabar com os carinhos com o concorrente. «Vou evitar, a partir de agora, para não estar neste triângulo». Já Mariana Duarte afirmou: «Não entro em conflito com uma mulher por causa de nenhum homem».

Moisés Figueira tentou justificar-se dizendo que gosta de dar carinhos.

Veja os vídeos e assista a todos os momentos!