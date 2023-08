Sara Sistelo declara-se a Moisés Figueira: «Namoro alguém que é casa e aventura tudo de uma vez»

Moisés Figueira e Sara Sistelo: As fotografias do pedido de namoro inesquecível no céu do Alentejo

Moisés pede finalmente Sara Sistelo em namoro. E foi num balão, de joelho no chão e com anel. Veja tudo

Após o pedido de namoro, Sara Sistelo declarou-se a Moisés Figueira, por quem se apaixonou na casa d’O Triângulo. Recorde-se que o pedido de namoro aconteceu no céu do Alentejo, num balão de ar quente. Moisés ofereceu à amada um anel com uma mensagem especial escondida.

«Amo viajar. Mas nunca tinha viajado de balão e foi a melhor viagem que fiz até hoje, as nossas viagens e a nossa curiosidade têm nos levado aos lugares mais incríveis, fazem-me sentir coisas maravilhosas, permitem-me conhecer as pessoas mais interessantes e provar das comidas mais loucas. Mas sabes de que parte da viagem eu mais gosto? De estar contigo e poder ter essas oportunidades em dobro porque a tua alegria é a minha alegria, porque na vida não importa onde se vai e sim com quem se viaja, porque o objetivo é rir para sempre com uma pessoa que tu levas a sério e por isso a partir desta viajem eu namoro alguém que é casa e aventura tudo de uma vez!

Que façamos da nossa vida uma bonita viagem e que em todos os destinos eu possa continuar a sussurrar ao teu ouvido de novo e de novo: amo-te demais! Obrigada por vivermos!», escreveu Sara Sistelo.

