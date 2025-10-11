Idosa com princípios de Alzheimer reconhece amiga que não via há 50 anos

No programa «Momento Certo», apresentado por João Patrício, conhecemos a história de Rosa Dantas, uma mulher cuja persistência e amizade resistiram ao tempo e à distância. Há 50 anos, Rosa procura a sua grande amiga Maria da Conceição, com quem partilhou alguns dos momentos mais felizes da juventude.

As duas conheceram-se em Lisboa, tinham pouco mais de 20 anos e tornaram-se inseparáveis. Riam juntas, confidenciavam segredos e partilhavam até uma paixão em comum — o gosto pelo fadista António Mourão. “Éramos como irmãs”, recorda Rosa.

Quando Maria da Conceição emigrou, as amigas prometeram nunca perder o contacto. Trocaram cartas durante algum tempo e Rosa chegou a receber fotografias das duas filhas da amiga — a quem chamava carinhosamente de “sobrinhas”. Mas, com o passar dos anos, a correspondência foi rareando… até se perder completamente.

Desde então, Rosa nunca desistiu. Fez apelos na Rádio Amália, escreveu para o «Momento Certo» e manteve viva a esperança de voltar a ver a amiga. E foi precisamente neste programa que recebeu a notícia que esperava há meio século: a equipa encontrou Maria da Conceição.

Atualmente, Maria vive em França e enfrenta os primeiros sinais de Alzheimer, mas continua a recordar a amiga com enorme carinho. “É a minha única amiga em Lisboa”, costuma dizer à família, que já fez saber que pretende viajar a Portugal em fevereiro — para que as duas se reencontrem, quem sabe, no Campo Grande, onde tudo começou.

Veja o momento:

Foi um momento de profunda emoção no estúdio. Rosa ouviu a mensagem em vídeo da amiga, com lágrimas nos olhos e o coração cheio. Depois de 50 anos de procura, a amizade que parecia perdida voltou a renascer.