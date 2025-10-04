“Momento Certo”: André pede namorada em casamento e recebe oferta de sonho de João Patrício

Um amor que atravessou fronteiras

Tal como Sónia, que veio da Suíça para abraçar uma família que não conhecia, também Isabela encontrou em Portugal mais do que esperava: encontrou o amor. Há quatro anos que ela e André partilham a vida e até a paixão por gatos — não um, nem dois, mas quatro felinos que já fazem parte da família.

A surpresa no programa da TVI

Isabela acreditava que tinha ido apenas assistir ao programa. Mas não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Sob a cumplicidade de João Patrício, André ajoelhou-se, anel na mão, e fez o pedido que tantos esperavam.

O ambiente ganhou ainda mais emoção quando começou a tocar “Marry You”, de Bruno Mars, a música preferida da noiva.

Entre lágrimas e sorrisos, Isabela aceitou: “Sim, mil vezes sim!”

Uma lua de mel de sonho

E porque o amor merece ser celebrado em grande, João Patrício tinha mais uma surpresa guardada. Com o apoio da Mussa Travel, o casal recebeu como presente uma viagem de lua de mel até ao México.

No final, o estúdio encheu-se de aplausos e emoção. André e Isabela saíram noivos e com a certeza de que este é apenas o início de uma nova etapa.