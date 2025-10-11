O amor que se cozinha a dois: ela não sabe ler e é ele quem lhe dita as receitas

Há histórias de amor que resistem ao tempo, e a de Benjamim e Maria da Graça Paradela é uma delas. No Momento Certo, o casal emocionou o público ao partilhar o segredo de uma relação que soma mais de seis décadas de vida partilhada.

Maria nunca aprendeu a ler, mas aprendeu o que é amar. E é o marido quem lhe lê as receitas, transformando cada momento na cozinha num gesto de carinho. “Há homens que trocam a bola por bolos”, brincou João Patrício, ao apresentar o casal que trocou o futebol pela cumplicidade à volta dos tachos.

Quando Benjamim e Maria se conheceram, ela tinha apenas 16 anos. Desde então, o amor cresceu, amadureceu e mantém-se vivo — e até divertido. Durante o programa, quando a plateia começou a bater com os talheres nos copos, Benjamim levantou-se, como manda a tradição das bodas, e beijou a mulher, num dos momentos mais ternos da tarde. “Eles são os mais beijoqueiros da família”, confessou Paula, filha do casal, orgulhosa dos pais que continuam apaixonados e inseparáveis.

Mais do que uma história de amor, Benjamim e Maria são a prova de que o respeito, o humor e a partilha podem ser os ingredientes perfeitos para uma vida a dois — e que, mesmo sem saber ler, Maria há muito que aprendeu a decifrar o mais bonito dos livros: o coração do marido.