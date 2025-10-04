Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Momento Certo

O pai que parecia distante hoje é inspiração para os filhos e exemplo de amor pela mulher

  Redação TVI
  Há 1h e 26min
O pai que parecia distante hoje é inspiração para os filhos e exemplo de amor pela mulher - TVI

Durante anos, Manuel foi visto pelos filhos como um pai distante, incapaz de mostrar carinho ou afeto. Mas a vida mudou-lhe o rumo quando a mulher sofreu um grave acidente e ficou internada. Desde então, visita-a todos os dias e surpreendeu-se ao receber uma nova carta dos filhos — desta vez não com críticas, mas com palavras de orgulho e amor.

No programa “Momento Certo”, da TVI, conhecemos a inspiradora história de Manuel Parente, um homem que prova, todos os dias, que nunca é tarde para mudar. Há quase dois anos, a sua vida sofreu uma reviravolta quando a mulher, Anabela, sofreu um grave acidente de mota que a deixou acamada, sem falar, respirar sem apoio ou alimentar-se sozinha. Desde então, Manuel visita-a diariamente no hospital, após o trabalho, e nunca deixou de lhe dar a mão.

Apaixonado por Anabela há mais de 40 anos, Manuel transformou a fé em promessas de amor. Quando a mulher abriu os olhos pela primeira vez, percorreu a pé o caminho de Viana do Castelo até Fátima. Mais tarde, prometeu ir até Lourdes, em França, se Anabela dissesse uma palavra. O “bom dia” trocado com as enfermeiras foi suficiente para que cumprisse o percurso de 900 quilómetros, mesmo depois de ter recebido, a meio da caminhada, a notícia da morte da mãe.

Mas a história de Manuel não é apenas sobre fé e amor conjugal. No programa, revelou-se também o impacto que o acidente da mulher teve na relação com os filhos. Sempre descrito como um pai distante e duro, Manuel admitiu ter dificuldade em mostrar carinho. Os filhos, Ricardo e Rui, lembraram momentos dolorosos da infância numa carta que escreveram há 20 anos, marcada por mágoas profundas.

Agora, num gesto simbólico, os filhos atualizaram essa carta e entregaram-na ao pai, sublinhando a mudança que sentiram após o acidente. “A falta da mãe mudou o pai, e hoje sentimos o carinho que tens por nós”, escreveram, emocionando todos no estúdio.

Entre dor, fé e amor, Manuel Parente mostrou que a vida o tornou um homem diferente. Para a mulher continua a mover montanhas, e para os filhos tornou-se, finalmente, o pai que aprenderam a abraçar.

