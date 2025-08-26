Queremos ouvir a sua história. Inscreva-se no novo programa da TVI

Há momentos na vida que guardamos no coração: um pedido de desculpa que nunca foi feito, um abraço que ficou por dar, uma homenagem que ainda espera por acontecer. O novo programa da TVI, “Momento Certo”, chega para transformar essas histórias em televisão emocionante, conduzida pelo carismático João Patrício.

No palco da TVI, cada convidado traz consigo uma história única. Seja o reencontro mais aguardado, um gesto de gratidão comovente ou uma revelação que vai surpreender quem mais ama. Entre lágrimas e sorrisos, o “Momento Certo” mostra o poder dos sentimentos e relembra-nos que, no fim, o que realmente importa é a capacidade de amar e ser amado.

Mais do que entretenimento, o programa é uma viagem às emoções mais profundas, capaz de tocar não só quem participa, mas também todos os que assistem em casa.

Como participar?

Se sente que tem algo especial para partilhar – um reencontro, um agradecimento, uma confissão ou um pedido de desculpa, este é o momento de dar voz ao seu coração.

Envie-nos a sua história e contactos para momentocerto@tvi.pt e prepare-se para viver connosco um momento inesquecível.

Porque todos temos uma história por contar. E todos merecemos o nosso Momento Certo.