Uma vida inteira sem saber quem era o pai. No programa da TVI, Sónia descobriu a verdade

Desde criança que Sónia carregava uma ferida aberta: a ausência do pai. Nos trabalhos da escola, em que os colegas escreviam orgulhosos os nomes dos avós, dos pais e dos tios, ela limitava-se a colocar um ponto de interrogação.

Criada pelos avós, foi no avô materno que encontrou a figura paternal que nunca teve. Mas a ausência pesava-lhe: “Sonhei a vida toda com o momento em que ia poder abraçar o meu pai”.

A revelação no estúdio da TVI

Foi em pleno estúdio de “O Momento Certo” que Sónia ouviu finalmente a verdade: o pai chamava-se Florindo António e morreu há 23 anos, pouco depois de ela perder também o avô que a criou. A notícia trouxe tristeza, mas não foi o fim da história.

O momento mais emocionante estava guardado para o final: Sónia descobriu que tinha irmãos — Carlos, Pedro e Vítor — que não hesitaram em subir ao palco para a abraçar pela primeira vez. Entre lágrimas e sorrisos, a dor de uma vida deu lugar à felicidade de uma nova família.

Um novo capítulo

Apesar de nunca ter conseguido abraçar o pai, Sónia sente agora que uma parte desse vazio ficou preenchida.

O programa “O Momento Certo” provou, uma vez mais, ser palco de reencontros e revelações que mudam vidas. Para Sónia, foi o início de um capítulo diferente: o de uma família que não sabia ter, mas que já a recebeu de braços abertos.