Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento Certo

Uma vida inteira sem saber quem era o pai. No programa da TVI, Sónia descobriu a verdade

  • Redação TVI
  • Há 1h e 50min
Uma vida inteira sem saber quem era o pai. No programa da TVI, Sónia descobriu a verdade - TVI

Foi no programa “O Momento Certo”, da TVI, conduzido por João Patrício, que Sónia Mendes, de 45 anos, viveu um dos dias mais marcantes da sua vida. Depois de uma existência inteira sem saber quem era o pai, acabou por descobrir não só a identidade do progenitor, mas também a existência de irmãos que nunca tinha conhecido.

Desde criança que Sónia carregava uma ferida aberta: a ausência do pai. Nos trabalhos da escola, em que os colegas escreviam orgulhosos os nomes dos avós, dos pais e dos tios, ela limitava-se a colocar um ponto de interrogação.

Criada pelos avós, foi no avô materno que encontrou a figura paternal que nunca teve. Mas a ausência pesava-lhe: “Sonhei a vida toda com o momento em que ia poder abraçar o meu pai”.

A revelação no estúdio da TVI

Foi em pleno estúdio de “O Momento Certo” que Sónia ouviu finalmente a verdade: o pai chamava-se Florindo António e morreu há 23 anos, pouco depois de ela perder também o avô que a criou. A notícia trouxe tristeza, mas não foi o fim da história.

O momento mais emocionante estava guardado para o final: Sónia descobriu que tinha irmãos — Carlos, Pedro e Vítor — que não hesitaram em subir ao palco para a abraçar pela primeira vez. Entre lágrimas e sorrisos, a dor de uma vida deu lugar à felicidade de uma nova família.

Um novo capítulo

Apesar de nunca ter conseguido abraçar o pai, Sónia sente agora que uma parte desse vazio ficou preenchida. 

O programa “O Momento Certo” provou, uma vez mais, ser palco de reencontros e revelações que mudam vidas. Para Sónia, foi o início de um capítulo diferente: o de uma família que não sabia ter, mas que já a recebeu de braços abertos.

Momento Certo

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas

Momento certo
Há 31 min

O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

Há 33 min

É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro

Momento certo
Há 35 min

Afonso Leitão faz grande declaração de amor a Catarina Miranda: «Foi o que me fez apaixonar realmente por ela»

Momento certo
Há 35 min

Última Hora! Afonso Leitão pede Catarina Miranda em namoro no Momento Certo

Momento certo
Há 36 min

Catarina Miranda e Afonso Leitão são surpreendidos pelas famílias

Momento certo
Há 37 min
Mais Momento Certo

Mais Vistos

Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro

Dois às 10
2 out, 16:30
1

Croissant à moda do Porto

1 out, 14:03
2
03:21

Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa

Secret Story
Há 2h e 14min
3
01:39

Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»

Secret Story
Hoje às 13:06
4
03:07

«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio

Secret Story
Hoje às 15:42
5
04:16

«Pareces um maluco»: Bruno Simão e Sandro pegam-se e trocam farpas

Secret Story
Hoje às 15:21
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Dois às 10
Ontem às 18:02

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Secret Story
Ontem às 15:59

Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno

Novelas
Ontem às 15:32

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Secret Story
Ontem às 16:59

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Secret Story
Ontem às 15:16

«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre

Novelas
Ontem às 13:01

TVI PLAYER

Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial

Secret Story
Há 1h e 33min

Secret Story - Extra - 04 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Marisa emociona-se e surpreende com reação inesperada a canção especial

Secret Story
Há 1h e 39min

Última Hora! Afonso Leitão pede Catarina Miranda em namoro no Momento Certo

Momento certo
Há 36 min

Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa

Secret Story
Há 2h e 14min

A Protegida - Após jantar afrodisíaco, é isto que acontece a Mariana e JD

A Protegida
Ontem às 23:30
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas

Momento certo
Há 31 min

O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

Há 33 min

É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro

Momento certo
Há 35 min

Afonso Leitão faz grande declaração de amor a Catarina Miranda: «Foi o que me fez apaixonar realmente por ela»

Momento certo
Há 35 min

Última Hora! Afonso Leitão pede Catarina Miranda em namoro no Momento Certo

Momento certo
Há 36 min

Catarina Miranda e Afonso Leitão são surpreendidos pelas famílias

Momento certo
Há 37 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Novelas
Ontem às 10:58

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
Ontem às 09:14

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Novelas
2 out, 14:52

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
2 out, 16:54

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

Novelas
2 out, 16:27

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Novelas
Ontem às 09:45