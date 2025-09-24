“Momento Certo”: o novo programa de João Patrício estreia dia 4 de outubro na TVI

Prepare-se para se emocionar. A partir do dia 04 de outubro, a TVI estreia o programa “Momento Certo”, apresentado por João Patrício, que promete conquistar os espectadores com histórias de vida marcantes, reencontros inesperados e homenagens carregadas de sentimento.

Em cada episódio, o público será convidado a entrar num espaço onde as emoções são genuínas e os testemunhos refletem a importância do amor, do perdão e da reconexão. “Momento Certo” será, acima de tudo, um palco para histórias reais que vão tocar o coração dos portugueses.

Se tem uma experiência que merece ser partilhada, pode participar no programa enviando o seu caso e os seus contactos para o email momentocerto@tvi.pt. Esta pode ser a oportunidade de dar voz à sua história e viver um reencontro ou homenagem inesquecível.

Não perca a estreia de “Momento Certo”, dia 04 de outubro, na TVI.