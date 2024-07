Viste alguma campanha de casting para os "Morangos com Açúcar"? Atenção, pode ser fraude

Se viste alguma campanha online de casting para os "Morangos com Açúcar" tem atenção porque pode ser fraude.

Estas campanhas fraudulentas utilizam indevidamente a marca TVI e outras associadas, promovendo falsos castings e aliciando jovens com promessas enganosas de participação em produções da TVI. Essas campanhas redirecionam para sites fraudulentos que solicitam dados pessoais, como nome, e-mail, cópia do cartão de cidadão, fotos ou vídeos, para finalidades ilícitas, com as quais a TVI não tem qualquer ligação.

Nem a TVI, nem qualquer outra marca do Grupo Media Capital, está relacionada com essas campanhas. Elas não foram promovidas ou autorizadas pela TVI. Os castings da TVI são promovidos exclusivamente nos seus meios e plataformas digitais oficiais.

A TVI denuncia ativamente todas as tentativas de apropriação ilegítima das suas marcas, atuando junto das autoridades e das entidades proprietárias das plataformas digitais.