Novo ator de «Morangos com Açúcar» partilha informação exclusiva: «Podemos também dar corpo e voz a isso»

As gravações da nova temporada dos «Morangos com Açúcar» começaram no passado dia 17 de abril! A equipa digital da TVI não perdeu este momento e foi conhecer alguns elementos do elenco deste novo projeto!

Em conversa exclusiva a equipa da TVI digital esteve à conversa com o ator Cláudio de Castro. Através desta entrevista exclusiva, vai ter a oportunidade de conhecer melhor um dos atores de «Morangos com Açúcar»!

O ator mostra-se empolgado com a sua participação e partilha que «recaí em nós uma grande responsabilidade», uma vez que as expectativas de todos, dos atores, equipa e telespectadores, estão ao rubro!

Cláudio de Castro confessa o que o marcou mais nas temporadas anteriores, partilhando que foi o facto de «Morangos com Açúcar» ter sido a primeira série na televisão portuguesa em que se testemunhou a junção da vertente da musicalidade com a dança.

No fim da entrevista, Cláudio de Castro confessa ser fã de um dos atores de «Morangos com Açúcar»! Assista à entrevista e saiba quem é!