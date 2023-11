Ganha bilhetes duplos para o Lisboa Games Week!

Aproxima-se a oitava edição do Lisboa Games Week: o acontecimento mais aguardado do ano para os apaixonados por videojogos. Tem sede em Lisboa, no Centro de Exposições da FIL, entre os dias 23 e 26 de novembro e é um dos eventos gaming mais cobiçados da europa.

Como participar:

- Sê membro do Clube Morangos com Açúcar

- Preenche o formulário abaixo e responde à pergunta

- se fores um dos primeiros 15 a responder corretamente, ganhas um convite duplo para um dos dias (25 ou 26 de novembro), à tua escolha

- os premiados serão anunciados por e-mail e no Clube Morangos com Açúcar, no dia 17 de novembro até às 18 horas

No entanto, o Clube Morangos com Açúcar não fica por aqui! Sabe todas as vantagens que andas a perder e junta-te a esta experiência digital única.