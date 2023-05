Estreou-se nos «Morangos com Açúcar», abandonou a ficção e hoje é treinador de futebol!

Diogo Costa Reis estreou-se nos "Morangos com Açúcar 5" e conquistou o público, em 2007. Depois disso, participou ainda noutros projetos da nossa ficção, como "Jardins Proibidos", em 2014, "A Impostora", em 2016, e "Onde está Elisa?", em 2018.

Atualmente, o jovem natural do Porto vive no Algarve, onde treina futebol, no Portimonense, e foi pai há pouco tempo.

Navegue na galeria em cima para ver o 'antes' e o 'depois' do ex-moranguito.

Espreite também a entrevista que o ator deu no «Dois às 10» do dia 4 de fevereiro: