O eterno Dino dos «Morangos com Açúcar», Francisco Adam, morreu há 17 anos

Lembra-se do icónico Crómio, dos «Morangos com Açúcar»? Veja como ele está, 17 anos depois!

Francisco Adam foi Dino, nos "Morangos com Açúcar", entre 2004 e 2006, e foi nesse papel que ganhou fama e conquistou o público.

A propósito do 20º aniversário da estreia da série juvenil, e agora que o seu regresso foi anunciado, recordamos o ator que deu vida a esta personagem marcante, que surgiu na 2ª temporada, mas acabou por ganhar destaque nos episódios de verão e transitar para a temporada seguinte.

No dia 16 de abril de 2006, domingo de Páscoa, milhares de fãs ficavam em choque com a notícia da morte de Francisco Adam, na altura com 22 anos, num trágico acidente de viação. Dezassete anos depois, o ator é recordado com saudade, por quem acompanhou os "Morangos", mas sobretudo por todos os que contracenaram com ele.

Na altura, a TVI e a Casa da Criação tiveram de criar um final alternativo e inesperado para Dino. Recorde, no vídeo abaixo, a icónica cena do balão, na qual os colegas de elenco fazem a sua despedida, e ainda alguns dos melhores momentos da personagem: