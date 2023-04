Em entrevista exclusiva, Madalena Aragão faz revelações bombásticas sobre as gravações de «Morangos com Açúcar»

Rita Pereira levanta a ponta do véu sobre «Morangos com Açúcar»: «Os ensaios são diferentes»

As gravações da nova série dos Morangos com Açúcar começaram no passado dia 17 de abril e a equipa digital da TVI esteve presente para trazer ao público depoimentos exclusivos.

Estivemos à conversa com a nova protagonista da série que marcou gerações. Madalena Aragão explica como se sente em agarrar esta oportunidade que lhe foi dada e confessa: «Ainda estou a tentar perceber um bocadinho, não estava de todo à espera».

A atriz revelou que teve algumas dificuldades em encontrar a personagem, contudo com a ajuda de toda a equipa conseguiram "encontrar a personagem" juntos!

As expectativas para este novo projeto são muito elevadas e a atriz revela a razão para acreditar no sucesso da série.

No final da entrevista exclusiva a atriz mostra os seus dotes musicais! Veja o vídeo com a atriz e fique a par de algumas curiosidades sobre as gravações de «Morangos com Açúcar».