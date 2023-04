Já se conhece os dois novos protagonistas de «Morangos com Açúcar». Saiba quem são!

Rita Pereira levanta a ponta do véu sobre «Morangos com Açúcar»: «Os ensaios são diferentes»

Madalena Aragão e Vicente Gil São os novos protagonistas de «Morangos com Açúcar».

A novidade foi dada, esta segunda-feira, dia 17, durante no decorrer do programa «Esta Manhã». A repórter Susana Pinto esteve em Carcavelos, no início das gravações e falou com falou com os atores, que pouco ou nada puderam revelar sobre o desafio.

Rita Pereira, Tiago Castro e Pedro Teixeira já tinham confirmado o seu regresso. Mais tarde, foi oficializada a entrada no elenco de Margarida Corceiro.

A série juvenil regressa numa parceria entre a TVI e a Prime Video.