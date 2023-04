Saiba quem é a atriz que vai fazer parte dos novos “Morangos com Açúcar”

É oficial, Margarida Corceiro junta-se ao lote de atores já confirmados no projeto, como Rita Pereira, Tiago Castro e Pedro Teixeira. A nova série juvenil «Morangos com Açúcar» é uma parceria entre a TVI e a Prime Video e foi anunciada no passado dia 6 de fevereiro.

Margarida Corceiro aceita o desafio com grande entusiasmo e assume, em exclusivo, à McNews: «Estou muito satisfeita por integrar o novo elenco de Morangos Com Açúcar. A atriz conta como fez parte de uma geração marcada pela série juvenil: «Ainda me lembro de chegar a casa da escola e ir a correr ligar a televisão para não perder um segundo».

Sem revelar muitos detalhes, a atriz partilha ainda: «Pelo que já conheço desta nova história, e da minha personagem, estou certa de que os episódios também vão prender o público do início ao fim. Mal posso esperar para que comecem».

Não pode perder, muito em breve, “Morangos com Açúcar” na TVI e na Prime Video.