Lembra-se da Andreia, dos «Morangos com Açúcar 8»? Mudou muito e vai ser mãe!

A Maria, da "Filha do Mar", cresceu e vai ser mãe. E o pai do bebé é um ex-moranguito!

Maria de Sousa, que deu vida à vilã Andreia nos «Morangos com Açúcar 8», está à espera do primeiro filho, fruto do casamento com David de Sousa Varela.

A atriz, que atualmente é enfermeira, participou ainda na novela «Belmonte», onde fez par romântico com Lourenço Ortigão, quando deu vida a Luísa.

Veja, na galeria em cima, as fotos mais recentes partilhadas por Maria de Sousa, no seu Instagram, e ainda como está agora o resto do elenco da temporada de 2010/2011.

Recorde também uma das últimas entrevistas dadas pela atriz à TVI Ficção: