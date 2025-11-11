Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Está a chegar o concerto do ano. Várias gerações dos Morangos com Açúcar juntam-se no Meo Arena

  • Redação TVI
  • Há 1h e 11min
Está a chegar o concerto do ano. Várias gerações dos Morangos com Açúcar juntam-se no Meo Arena - TVI
MCA

E é já dia 28 de novembro! Compre aqui o seu bilhete.

“Cantar Morangos”: ídolos de várias gerações juntam-se no MEO Arena para celebrar 20 anos de “Morangos com Açúcar”

Prepare-se para uma viagem no tempo — e ao som de algumas das músicas que marcaram toda uma geração. É já no próximo dia 28 de novembro de 2025 que o palco do MEO Arena vai receber o espetáculo “Cantar Morangos”, um reencontro entre várias gerações de “Morangos com Açúcar” e os fãs que cresceram ao som das suas canções.

Depois de terem enchido a Super Bock Arena, no Porto, em maio, Edmundo Vieira, Vintém, Diana Monteiro, Luke D’Eça, TT, Mariiana e Dama Bete voltam a juntar-se — e desta vez, a festa chega a Lisboa. Ao grupo juntam-se ainda Mundo Secreto, Fingertips, Berg, Cali, Diana Lucas e Patrícia Candoso, num espetáculo que promete emoção, nostalgia e muita energia em palco.

Durante o concerto, o público vai poder reviver alguns dos maiores hits da série, relembrando os tempos em que se cantava “Estou aqui”, “Tu és mais forte” ou “Ao Teu Encontro” a plenos pulmões.
Para muitos, será como abrir um baú de memórias: os amores adolescentes, as amizades que ficaram, as tardes passadas a ver a novela da TVI que marcou a cultura pop portuguesa.

“Cantar Morangos” é mais do que um concerto — é um reencontro de gerações. Uma celebração da música, das emoções e das histórias que uniram miúdos e graúdos desde a estreia da série, há 20 anos.
Se és do team Pipo e Joana, se vibraste com o Crómio ou sonhaste ser uma das Popstars, este é um espetáculo que não vais querer perder.

🎟️ Os bilhetes e todas as informações estão disponíveis em www.morangoscomacucar.pt

Relacionados

Ganhe 5.000€ com a app TVI Pass - participe já!

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

O Instagram da TVI tem 1 Milhão de seguidores, mas o prémio é para si. Venha conhecer o seu ídolo!

1 milhão de seguidores! TVI faz história no Instagram

Mais Vistos

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

Novelas
Ontem às 12:26
1

Hotel de luxo em Portugal coloca à venda mesas, colchões, poltronas e outro recheio a partir de 5€

Dois às 10
9 nov, 09:00
2

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

Novelas
21 jul, 15:18
3

Mobília à venda do Hotel Onyria Quinta da Marinha

5 nov, 12:47
4

Após alegada traição de Daniel Gregório, Liliana Filipa quebra o silêncio: «Há ladrões que ficam impunes»

Secret Story
Há 3h e 57min
5
01:21

As primeiras imagens de Fábio e Ana no quarto secreto

Secret Story
Ontem às 23:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ganhe 5.000€ com a app TVI Pass - participe já!

6 nov, 09:28

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música ao lado de cantora de sucesso

Secret Story
Há 2h e 2min

Sem filtros: Todos falam da conversa de Cristina Ferreira e Bruno Savate. Saiba porquê

Secret Story
Há 2h e 17min

Vem aí em «A Protegida»: Sofia insinua-se a Francisco, mas ele recusa e dá-lhe um conselho

Novelas
Há 3h e 11min

Vem aí em «Terra Forte»: Descontrolado, Sammy ameaça Maria de Fátima

Novelas
Há 3h e 44min

TVI PLAYER

Cristina Ferreira responde a Bruno Savate: «Eu sou a apresentadora»

Dois às 10
Há 2h e 55min

Secret Story 9 - Extra - 10 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»

Dois às 10
Há 3h e 20min

André Ventura diz ser o «candidato que quer pôr o país na ordem» - Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 1h e 18min

Cristina Ferreira e Bruno Savate: a conversa de que todos falam - Veja na íntegra

Dois às 10
Há 2h e 44min

Cristina Ferreira confronta André Ventura: «Vai pôr o país na ordem como?»

Dois às 10
Há 2h e 8min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Está a chegar o concerto do ano. Várias gerações dos Morangos com Açúcar juntam-se no Meo Arena

Morangos com Açúcar
Há 1h e 11min

André Ventura diz ser o «candidato que quer pôr o país na ordem» - Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 1h e 18min

André Ventura sobre a comunidade cigana: «Se o presidente não consegue fazer os ciganos cumprir a lei, mais ninguém consegue»

Dois às 10
Há 1h e 29min

A dúvida muito pessoal que Cristina Ferreira quis esclarecer com André Ventura

Dois às 10
Há 1h e 45min

André Ventura sobre polémica em direto: «Saí daquela entrevista porque foi uma armadilha»

Dois às 10
Há 1h e 47min

Cristina Ferreira confronta André Ventura: «Tem pena de não ter sido líder do PSD?»

Dois às 10
Há 1h e 52min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão

Novelas
9 nov, 09:08

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

Novelas
9 nov, 14:13

Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

Novelas
8 nov, 08:30

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Novelas
Ontem às 13:06

Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante

Novelas
Ontem às 13:29

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Novelas
Ontem às 09:29