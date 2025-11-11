Está a chegar o concerto do ano. Várias gerações dos Morangos com Açúcar juntam-se no Meo Arena

“Cantar Morangos”: ídolos de várias gerações juntam-se no MEO Arena para celebrar 20 anos de “Morangos com Açúcar”

Prepare-se para uma viagem no tempo — e ao som de algumas das músicas que marcaram toda uma geração. É já no próximo dia 28 de novembro de 2025 que o palco do MEO Arena vai receber o espetáculo “Cantar Morangos”, um reencontro entre várias gerações de “Morangos com Açúcar” e os fãs que cresceram ao som das suas canções.

Depois de terem enchido a Super Bock Arena, no Porto, em maio, Edmundo Vieira, Vintém, Diana Monteiro, Luke D’Eça, TT, Mariiana e Dama Bete voltam a juntar-se — e desta vez, a festa chega a Lisboa. Ao grupo juntam-se ainda Mundo Secreto, Fingertips, Berg, Cali, Diana Lucas e Patrícia Candoso, num espetáculo que promete emoção, nostalgia e muita energia em palco.

Durante o concerto, o público vai poder reviver alguns dos maiores hits da série, relembrando os tempos em que se cantava “Estou aqui”, “Tu és mais forte” ou “Ao Teu Encontro” a plenos pulmões.

Para muitos, será como abrir um baú de memórias: os amores adolescentes, as amizades que ficaram, as tardes passadas a ver a novela da TVI que marcou a cultura pop portuguesa.

“Cantar Morangos” é mais do que um concerto — é um reencontro de gerações. Uma celebração da música, das emoções e das histórias que uniram miúdos e graúdos desde a estreia da série, há 20 anos.

Se és do team Pipo e Joana, se vibraste com o Crómio ou sonhaste ser uma das Popstars, este é um espetáculo que não vais querer perder.

🎟️ Os bilhetes e todas as informações estão disponíveis em www.morangoscomacucar.pt