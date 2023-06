Bebé «Morangos com Açúcar» está prestes a chegar! Reveja aqui todas as fotos da gravidez

Noua Wong e Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, estão pretes a ser pais. O casal, que fez parte do elenco dos Morangos com Açúcar, anunciou a gravidez no passado dia 8 de abril.

Já se sabe que o bebé será menina e, para além das fotos da gravidez, Noua Wong partilhou ainda as preparações para o quarto da filha: «E hoje começamos mais uma aventura, a preparação do quartinho. Ainda nem acredito que vou ser mamacita» - escreveu a atriz e bailarina nas redes sociais.

Os ex-moranguitos estão a viver a melhor fase das suas vidas e não escondem a felicidade. Foi no aniversário de Cifrão que a namorada aproveitou para se declarar ao pai da filha e refletir sobre os últimos 15 anos juntos: «Filha, este é o teu papai. Aquele que ouves todas as manhãs a dizer coisas tão bonitas. Hoje teve mais uma conquista e como dizem que sentes tudo o que eu sinto… estamos muito orgulhosas!».

Recorde-se que o membro dos D’ZRT interpretava o papel de Professor Zé Milho nos Morangos com Açúcar. Noua Wong integrou o elenco da temporada 8 dos Morangos com Açúcar onde fazia de “Jacinta”.

Os novos Morangos com Açúcar encontram-se agora em gravações. Os atores que interpretavam papeis de alunos, fazem agora papeis de pais e professores, caso de Rita Pereira (Soraia), Pedro Teixeira (Simão) ou Tiago Castro (Crómio).

A turma de Morangos com Açúcar conta com nomes como Madalena Aragão, Vicente Gil e Margarida Corceiro. Clique aqui para conhecer todo o elenco.