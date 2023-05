Sabia que um dos novos atores dos «Morangos com Açúcar» é primo de uma famosa atriz, que se estrou na TVI?

Estas são as primeiras imagens das gravações de «Morangos com Açúcar»

Estas são as primeiras imagens das gravações de «Morangos com Açúcar»

António Van Zeller é um dos novos talentos da temporada que marca o regresso dos «Morangos com Açúcar», onde dará vida a Zé Maria, e cujo apelido deu nas vistas.

Numa conversa com os jornalistas, que aconteceu numa visita às gravações da série juvenil, o jovem esclareceu qual a ligação que tem com Júlia Palha, que no seu perfil do Instagram exibe o mesmo nome (Van Zeller):

"O meu avô e o avô dela são primos afastados", revelou, sublinhando que, ainda assim, não mantém qualquer relação com a atriz, que se estreou na TVI, em 2014, na novela «Jardins Proibidos», e que integrou o elenco de várias produções de sucesso, como «Ouro Verde», «A Herdeira», «A Teia» e «Na Corda Bamba», exibida recentemente na TVI Ficção.

Ainda sobre a atriz, António Van Zeller disse que "gostava de conhecê-la. Já estive com ela uma ou duas vezes, mas muito de passagem".

Não pode perder os novos «Morangos com Açúcar», uma parceria TVI/Prime Video, cuja estreia irá acontecer no último trimestre de 2023.

Aproveite para recordar a última personagem de Júlia Palha na nossa ficção: