Do Rio de Janeiro para o elenco dos Morangos - Saiba quem é Catarina Carvalho

Já começaram as gravações da nova temporada de «Morangos com Açúcar»

É professora-assistente de teatro para crianças e jovens adultos, tem um projeto de defesa dos animais, canta, toca violão e piano. Quem é Catarina Carvalho? Num live do Instagram ficamos a conhecer melhor a atriz, que esteve à conversa com a repórter digital Constança Maça.

Apesar de ter familiares na cidade do Porto, Catarina cresceu no Brasil e mudou-se para Lisboa sozinha: «Vim lá, do outro lado do oceano, para ajudar a contar essa história, que eu sei o quanto é amada por aqui. Orgulho demais de fazer parte dos Morangos, ao lado de pessoas tão talentosas e generosas» - escreveu Catarina nas redes sociais.

Já participou em outros projetos, como a novela «Espelho da Vida», integrou o elenco de um filme e da série «Malhação». Quando Constança Maça lhe pergunta qual o maior desafio desta aventura, Catarina respondeu: «Ter pouco tempo de ensaios (…) mas senti-me 100% abraçada e sinto que tenho uma relação única com cada um».

Assista ao live da página Morangos com Açúcar aqui: