Nasceu mais um bebé «Morangos com Açúcar». Sara Salgado já é mãe!

Joana Duarte já foi mãe! Veja as primeiras fotos da bebé

A Maria, da "Filha do Mar", cresceu e vai ser mãe. E o pai do bebé é um ex-moranguito!

As grávidas deste verão: veja as atrizes que vão exibir a barriguinha na praia

Sara Salgado, que deu vida a Filipa Sousa na 4ª temporada dos «Morangos com Açúcar», entre 2006 e 2007, acaba de dar à luz uma menina, Vera.

A notícia foi dada através das redes sociais, no passado dia 17 de junho: "Vera 🤍 The true meaning of Love 15.06.2023".

Veja aqui:

Recorde-se que a atriz, de 33 anos, participou noutros projetos de ficção da TVI, como "Equador", "Olhos nos Olhos", "Mar de Paixão" e "A Herdeira".

Espreite, na galeria em cima, algumas fotos partilhadas por Sara Salgado quando estava grávida.

Aproveite para rever a participação da atriz nos MCA 4: