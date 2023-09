Morangos com Açúcar: Estas são as primeiras imagens da nova série. Veja em primeira mão!

A nova temporada Morangos com Açúcar está quase a chegar. Foi na gala Palácio das Estrelas, em direto do Palácio Nacional de Queluz, que foi revelado que a estreia está agendada já para outubro.

Foram também reveladas aquelas que são as primeiras imagens da nova temporada de Morangos com Açúcar. As gravações decorrem já desde os meados de outubro e a estreia está prevista na TVI e na Prime Video.

Veja o vídeo na íntegra com aquelas que são as primeiras imagens da nova temporada de Morangos com Açúcar!