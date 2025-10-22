Passatempo TVI Pass: Ganhe bilhetes para o Moreirense FC x FC Porto

O TVI Pass tem mais uma oportunidade imperdível para todos os fãs de futebol

Está a chegar um dos grandes jogos da Liga Portugal — Moreirense FC x FC Porto, e você podes estar nas bancadas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no próximo dia 27 de outubro, às 20h15.

Temos 8 bilhetes individuais para oferecer para este grande jogo. A participação decorre até às 23h59 do dia 23 de outubro de 2025.

Os vencedores serão contactados telefonicamente no dia 24 de outubro de 2025, por isso, fique atento ao teu telemóvel!

Como participar?

É simples! Aceda à App TVI Pass, entre na área de passatempos e siga as instruções para participar. Não perca esta oportunidade de viver ao vivo toda a emoção de um dos jogos mais aguardados da jornada!