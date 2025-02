«Mulheres, às armas!» Descubra a nova série da TVI, idealizada por Cristina Ferreira!

«Mulheres, às Armas!» é uma nova série que promete trazer à luz o papel das mulheres portuguesas durante a Guerra Colonial. Com um argumento pensado, escrito e realizado exclusivamente por mulheres, esta produção surge como um projeto inovador na ficção nacional. A ideia original pertence a Cristina Ferreira, Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

Cristina Ferreira partilhou as suas motivações para o projeto, revelando que a inspiração surgiu de memórias familiares. «Desde miúda, habituei-me às cartas que a minha mãe lhe escrevia. Um dia, encontrei-as e fui ler tudinho. Habituei-me à história de a minha avó se ter vestido de preto desde o dia em que o filho partiu até ao dia em que voltou. Tudo isto sempre foi construído na minha cabeça ao longo da minha infância e da minha adolescência», afirmou a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, em declarações ao Jornal Nacional.

A série, composta por três episódios, conta com um elenco de luxo. Entre os nomes confirmados estão Victoria Guerra, Madalena Almeida, Sara Carinhas, Inês Rosado, Sílvia Chiola e José Condessa. A banda sonora, por sua vez, está a cargo do reputado músico Rodrigo Leão, contribuindo para a atmosfera envolvente da produção.

«Mulheres, às Armas!» está a ser gravada entre Lisboa e Guimarães, e pretende ser mais do que um mero produto de entretenimento. «Procuramos que a nossa ficção seja um bocado mais do que entretenimento. Não temos a ambição de educar as pessoas, mas temos a ambição de contribuir para que as pessoas percebam melhor o mundo em que vivem», afirmou José Eduardo Moniz, Diretor-Geral da TVI.

Ainda sem data de estreia definida, a nova produção da Media Capital promete trazer ao público uma perspetiva diferente, através dos olhos das mulheres que viveram a Guerra Colonial de perto.