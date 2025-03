Idealizada por Cristina Ferreira, "Mulheres, às Armas" chega à TVI já em abril

“Mulheres, às Armas” é o mais recente projeto de ficção da TVI.

Esta minissérie de 3 episódios tem estreia marcada para dia 11 de abril.

A TVI prepara-se para estrear no dia 11 de abril o seu mais recente projeto de ficção: “Mulheres, às Armas”, uma minissérie de três episódios que promete capturar a luta das mulheres por emancipação e igualdade durante o regime do Estado Novo. Escrita por Filipa Martins, com realização de Patrícia Sequeira e produzida pela Santa Rita Filmes, esta minissérie, que surge de uma ideia original de Cristina Ferreira, reúne perfis femininos de diferentes origens, que se aventuram no caminho titubeante da emancipação, da luta social e política.

"Mulheres, às Armas" tornou-se o grito de batalha de uma geração de mulheres que procurou a sua emancipação e lutou por um país mais justo e igualitário, contando a história de heroínas anónimas que merecem ser lembradas e celebradas, como um testemunho do poder da solidariedade feminina e da luta pelos direitos e liberdades fundamentais.

A minissérie apresenta uma visão profunda sobre a amizade feminina, que se torna o principal pilar de apoio para essas personagens ao longo de sua jornada. Somente através da união e da solidariedade entre elas será possível enfrentar as pressões da ditadura e a imposição de papéis tradicionais, como mães, esposas e donas de casa.

Marque na agenda: a estreia de “Mulheres, às Armas”, no dia 11 de abril, na TVI, será uma oportunidade imperdível para revisitar a história das mulheres que contribuíram para a construção de um futuro mais igualitário.