TVI leva o Mundial de Clubes até si! Estes são os jogos que vai poder ver (com Benfica e FC Porto em destaque)

A TVI vai transmitir 12 jogos do primeiro Mundial de Clubes da FIFA, que se realiza nos Estados Unidos da América, entre 14 de junho e 13 de julho.

Entre os encontros confirmados, três envolvem clubes portugueses — SL Benfica e FC Porto — na fase de grupos, garantindo desde já grande expectativa junto dos adeptos nacionais.

📅 Jogos da fase de grupos confirmados na TVI:

15 de junho, 20h – PSG x Atlético Madrid

18 de junho, 20h – Real Madrid x Al Hilal

19 de junho, 20h – Inter Miami x FC Porto

20 de junho, 17h – SL Benfica x Auckland City

24 de junho, 02h – FC Porto x Al Ahly

26 de junho, 20h – Juventus x Manchester City

Os restantes jogos a transmitir serão anunciados à medida que as equipas forem avançando na competição.

Além das transmissões em direto, esta parceria entre a TVI e a plataforma DAZN contempla ainda a disponibilização de resumos dos restantes jogos, assegurando uma cobertura abrangente e acessível do torneio.

Para José Eduardo Moniz, Diretor-Geral da TVI, esta colaboração representa um passo importante:

“É com entusiasmo que vamos levar até aos nossos telespectadores a emoção desta competição de alcance global, que agrega os maiores clubes e estrelas do ‘desporto-rei’ de todo o mundo.”

A DAZN, por sua vez, assegura a transmissão gratuita de todos os 63 jogos do campeonato através da sua app, oferecendo um acesso mais aberto e digital ao futebol de elite.

Com esta parceria, TVI e DAZN reforçam o seu compromisso com o desporto e com os adeptos portugueses, que terão agora mais uma razão para vibrar com o futebol durante o verão.