Chelsea vs PSG: A final do Mundial de Clubes 2025 joga-se na TVI! Saiba quando pode ver

A primeira edição do novo Mundial de Clubes aproxima-se do fim e, no próximo domingo, 13 de julho, conheceremos o grande campeão. Chelsea e Paris Saint-Germain (PSG) são os dois finalistas da competição organizada pela FIFA, que decorre nos Estados Unidos.

A final será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a partir das 20h00 (hora de Portugal), com transmissão em direto na TVI.

Final do Mundial de Clubes 2025