TVI transmite jogos do Mundial de Futebol

A TVI vai transmitir em sinal aberto vários jogos do próximo Campeonato Mundial de Futebol. Nestas transmissões estão incluídos vários jogos da Seleção Nacional Portuguesa, o encontro de abertura e partidas da fase de grupos, permitindo acompanhar algumas das maiores estrelas e seleções do futebol mundial.
Os primeiros jogos já têm data e adversários definidos:
11 de junho — México vs. África do Sul
20 de junho — Alemanha vs. Costa do Marfim
23 de junho — Portugal vs. Uzbequistão
26 de junho — Noruega vs. França
A TVI transmitirá ainda um jogo em cada uma das seguintes fases:
- 16 avos de final
- Quartos de final
- Meias-finais
O Mundial de Futebol é um dos eventos mediáticos mais relevantes à escala global, mobilizando milhões de espectadores em todo o mundo e assume particular importância junto do público português, sobretudo no acompanhamento da Seleção Nacional.
Os restantes detalhes serão partilhados brevemente.