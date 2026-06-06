TVI transmite jogos do Mundial de Futebol

A TVI vai transmitir em sinal aberto vários jogos do próximo Campeonato Mundial de Futebol. Nestas transmissões estão incluídos vários jogos da Seleção Nacional Portuguesa, o encontro de abertura e partidas da fase de grupos, permitindo acompanhar algumas das maiores estrelas e seleções do futebol mundial.

Os primeiros jogos já têm data e adversários definidos:

11 de junho — México vs. África do Sul

20 de junho — Alemanha vs. Costa do Marfim

23 de junho — Portugal vs. Uzbequistão

26 de junho — Noruega vs. França

A TVI transmitirá ainda um jogo em cada uma das seguintes fases:

16 avos de final

Quartos de final

Meias-finais

O Mundial de Futebol é um dos eventos mediáticos mais relevantes à escala global, mobilizando milhões de espectadores em todo o mundo e assume particular importância junto do público português, sobretudo no acompanhamento da Seleção Nacional.