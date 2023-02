Lembra-se do Nando, vencedor do Big Brother 4? Fomos encontrá-lo na gala da TVI. Veja como está 20 anos depois

Ex-concorrentes do Big Brother arrasam na Gala da TVI! Veja as fotos

Fernando Geraldes, mais conhecido como Nando, participou e venceu a quarta edição do «Big Brother» em 2003/2004. Afastado das luzes da ribalta durante cerca de 20 anos, fomos encontrá-lo na gala dos 20 anos da TVI e não quisemos perder a oportunidade de lhe fazer umas perguntas.

Quisemos saber que diferenças vê no Big Brother de 20 anos, comparado com aqueles que se fazem atualmente: «É sempre um programa que gosto de ver, gosto de me lembrar. Agora há melhores condições, há mais interação com a voz», explicou.

Sobre o que lhe trouxe a entrada no Big Brother, Nando respondeu: «Trouxe-me uma experiência inesquecível e a oportunidade de pertencer também a esta família TVI».

E será que o vencedor do Big Brother 4 ainda mantém amigos dessa altura? A resposta é sim! «Fiquei com muitos amigos desse tempo e ainda mantenho contacto com todos e com os novos alguns também», rematou.