Prepare as pipocas! Estes são os filmes que a TVI emite no Natal e Ano Novo

Tarde de 25 de dezembro:

1. Sonic the Hedgehog

Na tarde de segunda-feira, mergulhe numa emocionante aventura com "Sonic the Hedgehog". Este cativante filme, inspirado no icónico jogo de vídeo, promete proporcionar gargalhadas, ação e diversão para toda a família. Não deixe escapar a história repleta de comédia e aventura protagonizada pelo ouriço mais veloz do mundo! Sonic e o seu inseparável amigo Tom unem forças para proteger o planeta do maléfico Dr. Robotnick. Uma película que encantará miúdos e graúdos!

2. Clifford the Big Red Dog

Deixe-se envolver pela atmosfera mágica do Natal com "Clifford the Big Red Dog". Acompanhe as travessuras deste gigantesco cão vermelho, que espalha alegria e amizade por onde passa.

A história começa quando Emily, numa visita à feira, decide explorar uma tenda de animais. É nesse momento que ela conhece o Sr. Bridwell, que lhe oferece um adorável cachorro vermelho. Ele explica a Emily que o tamanho do animal crescerá conforme o amor do seu dono. A surpresa de Emily atinge o auge no dia seguinte, quando vê o pequeno cachorro transformar-se num enorme cão de 3 metros.

"Clifford the Big Red Dog" é a escolha perfeita para aquecer os corações nesta temporada festiva, oferecendo uma narrativa encantadora que destaca a magia do amor e da amizade.

3. Top Dog Maverick

Prepare-se para uma emocionante narrativa de coragem com "Top Dog Maverick". Este filme envolvente promete prender o espectador ao ecrã, proporcionando uma experiência cinematográfica memorável.

Maverick, dotado de um talento para pilotar aviões, é um instrutor de voo com um espírito rebelde. Apesar dos anos que passaram, Maverick mantém uma convicção inabalável de que, independentemente do avanço da tecnologia, o fator humano é crucial para ser um verdadeiro mestre. Este compromisso é constantemente provado ao longo da história, destacando não apenas suas habilidades como piloto, mas também os valores humanos que o definem. Prepare-se para uma viagem inspiradora nas asas da coragem e da dedicação com "Top Dog Maverick".

Tarde de 1 de janeiro:

1. Playing with Fire

Receba o Ano Novo com "Playing with Fire", uma comédia hilariante que promete risos do princípio ao fim. Este filme é a escolha perfeita para iniciar o ano com bom humor e positividade.

O treino destes bombeiros paraquedistas preparou-os para enfrentar todas as adversidades. São corajosos, fortes, capazes de lidar com todas as ameaças, à exceção de... três miúdos desobedientes que acabaram de resgatar de um incêndio florestal. Prepare-se para uma explosão de diversão e gargalhadas com "Playing with Fire", uma comédia que ilustra que, por vezes, as maiores aventuras surgem quando menos se espera.

2. Secret Headquarters

A emoção persiste com "Secret Headquarters". Prepare-se para um filme carregado de mistério e aventura que manterá toda a família entretida enquanto dá as boas-vindas ao novo ano.

O jovem Charlie Kincaid descobre uma sede secreta na sua própria casa, que aparenta pertencer a um super-herói. Ao partilhar a descoberta com os seus amigos, todos especulam se o distante pai de Charlie poderá levar uma vida dupla e secreta. "Secret Headquarters" promete desvendar segredos e criar uma experiência cinematográfica que cativará a imaginação de todas as idades.

3. MI: Fallout

Três unidades de plutónio são roubadas por um grupo terrorista com o intuito de construir uma arma letal. Ethan Hunt é encarregado da missão de as recuperar, mas num momento decisivo, em vez de cumprir a missão, Ethan opta por salvar a vida do seu colega. "Missão: Impossível - Fallout" promete momentos eletrizantes e reviravoltas emocionantes, tornando-se a escolha perfeita para fechar o ano com uma experiência cinematográfica memorável. Prepare-se para uma aventura cheia de ação e decisões que mudarão o curso da missão.

Prepare-se para uma temporada festiva cheia de risadas, emoções e entretenimento de primeira qualidade com esta seleção especial de filmes na TVI. Reúna a família, prepare as pipocas e desfrute destes momentos inesquecíveis enquanto celebramos o Natal e damos as boas-vindas ao Ano Novo. Feliz Natal e um Próspero Ano Novo cinematográfico para todos os telespectadores da TVI!