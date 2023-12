Do bacalhau às rabanadas: 4 receitas de Natal fáceis para fazer na consoada

Em torno de mesas ricamente decoradas, famílias reúnem-se para partilhar não apenas refeições exuberantes, mas também momentos preciosos de convívio e alegria. Cada prato servido é cuidadosamente preparado e escolhido para evocar não apenas sabores extraordinários, mas também a nostalgia de tradições passadas.

Deliciosa Receita de Bacalhau com Lapardão: Sabor Tradicional Português em Cada Garfada!

Esta receita fácil de Bacalhau com Lapardão é uma excelente opção para quem procura uma refeição rápida e cheia de sabor. Descubra como fazer esta delícia em casa e renda-se aos encantos da gastronomia portuguesa. Experimente hoje mesmo!

Ingredientes:

500g de bacalhau dessalgado e desfiado

200g de lapardão em pedaços

4 batatas médias cortadas em rodelas finas

2 cebolas grandes picadas

3 dentes de alho picados

1 pimento vermelho cortado em tiras

1/2 chávena de azeite virgem extra

1 lata de tomate pelado

Sal e pimenta q.b.

Salsa fresca picada para decorar

Modo de Preparo:

Num tacho, refogue a cebola e o alho no azeite até dourarem. Acrescente o pimento e o tomate pelado, deixando cozinhar por alguns minutos. Adicione as batatas em rodelas, o bacalhau desfiado e o lapardão ao tacho, misturando bem. Tempere com sal e pimenta a gosto, e deixe cozinhar em lume brando até as batatas estarem macias. Finalize com salsa fresca picada e sirva quente.

Receita de perna de peru de Natal: sabor autêntico com molho de laranja e especiarias!

Descubra a arte culinária da Tia Cátia, uma especialista que encanta com simpatia e receitas irresistíveis. Neste prato exclusivo, explore os segredos partilhados pela Tia Cátia para criar uma Perna de Peru de Natal deliciosa, transformando-a numa obra-prima gastronómica para as festividades

Ingredientes para o Molho:

100ml de sumo de laranja

50ml de vinho do Porto

50ml de vinagre de sidra

50ml de molho de soja

2 colheres de sopa de concentrado de tomate

80g de açúcar mascavado

1 estrela de anis

1 colher de sobremesa de paprika fumada

1 colher de sobremesa de sal

Mistura de pimentas a gosto

Ingredientes para a carne:

1 Perna de peru

2 colheres de sopa de açúcar mascavado

1 colher de sopa de flor de sal

1 colher de chá de paprika fumada

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de cominhos em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de café de pimentas moídas

400g de batatinhas para assar

300g de castanhas congeladas

Modo de Preparação:

Num tacho, aqueça 100ml de sumo de laranja, 50ml de vinho do Porto, 50ml de vinagre de sidra, 50ml de molho de soja, 2 colheres de sopa de concentrado de tomate, 80g de açúcar mascavado, 1 estrela de anis, 1 colher de sobremesa de paprika fumada, 1 colher de sobremesa de sal e mistura de pimentas a gosto. Cozinhe em lume brando por 30 minutos. Reserve.

Numa taça, misture 2 colheres de sopa de açúcar mascavado, 1 colher de sopa de flor de sal, 1 colher de chá de paprika fumada, 1 colher de chá de alho em pó, 1 colher de chá de cominhos em pó, 1 colher de chá de canela em pó, 1 colher de chá de gengibre em pó e 1 colher de café de pimentas moídas.

Coloque a perna de peru numa travessa, espalhe a mistura por toda a carne, cubra com folha de alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 1 hora e 45 minutos.

Retire o peru do forno, cubra com o molho, adicione as batatinhas e as castanhas, e volte ao forno por mais 30 minutos, sem tapar. Sirva o peru com as batatinhas assadas e as castanhas. Uma explosão de sabores para a sua mesa de Natal!

Croissants de banana e chocolate, feitos com massa folhada!

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos trazem uma receita irresistível para o seu Natal: croissants de banana e chocolate, feitos com massa folhada. Rápida e fácil, esta deliciosa opção promete cativar toda a família na época festiva. Assista ao vídeo e aprenda com esta dupla dinâmica a criar um doce inesquecível para os momentos especiais do seu Natal!

Ingredientes:

1 banana

Chocolate (ou pepitas de chocolate)

Massa folhada

Preparação:

Descasque e faça uma abertura na banana. Insira o chocolate sólido na abertura da banana. Corte a massa folhada em tiras e enrole-as em torno das bananas recheadas de chocolate. Pincele com gema de ovo e leve ao forno. Derreta mais chocolate e verta sobre as bananas. E pronto!

Rabanadas recheadas...com compota!

Rúben Pacheco Correia, natural dos Açores, partilha uma receita natalícia criativa: rabanadas recheadas com compota. Este doce tradicional português tem um toque original e saboroso que certamente impressionará os seus amigos nos jantares de Natal e encantará a sua família na noite da ceia.

Ingredientes:

Pão de forma (sem côdea) - 1 embalagem

4 ovos

1 litro de leite

Óleo para fritar - a gosto

Açúcar - 1 kg

Canela - a gosto

Compota

Preparação:

Separe as fatias de pão e recheie-as com compota, formando uma espécie de sanduíche.

Mergulhe as rabanadas no leite e, em seguida, no ovo. Frite em óleo abundante até dourarem dos dois lados.

Retire as rabanadas e deixe escorrer sobre papel absorvente. Antes de servir, corte em triângulos e passe pela mistura de açúcar e canela.

