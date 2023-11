Veja como é a TVI em tempo de Natal!

O Natal em Portugal, é uma época repleta de magia e tradição, marcada por programação especial que cativa os espectadores. As festividades começam com a decoração cuidadosa dos estúdios e, claro, a emblemática árvore de Natal. A equipa de produção dedica-se a criar um ambiente festivo, escolhendo cuidadosamente decorações que refletem a alegria e o espírito natalício, proporcionando aos telespectadores uma experiência visual única. Veja como estão os estúdios em Queluz de Baixo:

Nesta temporada festiva, a TVI distingue-se pela riqueza e variedade de programas temáticos, que vão desde especiais de entretenimento até a um evento dedicado exclusivamente a este período encantador: o Wonderland Lisboa. Em 2023, o aguardado mercado de Natal promete regressar, oferecendo aos espectadores uma experiência mágica que certamente encantará todos os que o visitam. Com a presença de figuras queridas e atrações irresistíveis, o Wonderland Lisboa não apenas se destaca como uma celebração inigualável da época natalícia, mas também como um espaço de encontro para desfrutar de momentos especiais e criar memórias inesquecíveis.

O Natal na TVI vai além da sua presença na televisão, revelando-se como uma oportunidade única para reunir as famílias em torno dos valores que caracterizam esta temporada singular. Mais do que um simples espetáculo na tela, torna-se um convite para compartilhar momentos especiais, fortalecer laços afetivos e celebrar os sentimentos de generosidade, solidariedade e alegria que verdadeiramente definem o espírito natalício. Neste Natal, tanto na televisão como no digital, comprometemo-nos a proporcionar um espaço para conexão e, acima de tudo, para celebrar o verdadeiro significado do Natal: a união e a partilha de amor entre entes queridos.