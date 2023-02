Netflix a €4,99? Sim mas não em Portugal

A Netflix baixou preços em mais de 30 países, numa tentativa de atrair novos subscritores. A lista de nações abrangidas foi divulgada pela analista de mercado Ampere Analysis e entre os países contemplados pela redução de preços estão Indonésia, Tailândia, Equador, Marrocos, Vietname, Croácia, Malásia, Iémen, Filipinas, Egito e Quénia. Portugal não vai beneficiar destas mudanças.

O porta-voz da empresa confirmou que os preços dos planos estão a ser “atualizados” em "certos países”, mas não especificou quais. Portugal, Reino Unido e Estados Unidos não foram referidos como países onde se reduziu os preços.

Assim, quer os novos subscritores como os já assinantes vão ver os preços a baixar entre os 20% e 60%, dependendo do mercado. Por exemplo, na Croácia o plano básico passa de €7,99 para €4,99 €, o plano standard de €9,99 para €7,99 €, enquanto o premium passa de €11.99 reduziu para €9,99.

Esta diminuição dos preços ocorre numa altura em que várias famílias começam a conter gastos e em que a oferta de serviços streaming é cada vez maior, com empresas como Amazon, HBO, Apple e Disney entre as mais sonantes.

"Os assinantes nunca tiveram tantas opções no que diz respeito a entretenimento", disse um porta-voz da Netflix.

Segundo o site de tecnologia The Verge, ao longo dos 16 anos que a Netflix tem prestado o seu serviço de streaming “raras foram as vezes em que baixou os seus preços”. Uma das exceções foi na Índia, que em 2021 beneficiou de uma descida entre 18% e 60%, dependendo do plano escolhido pelos utilizadores.

Esta diminuição dos preços surge ainda num momento em que a plataforma começou a reprimir a partilha de contas, exigindo que os clientes paguem uma quantia extra se quiserem que amigos e familiares com quem não moram usem as suas contas.