Sabia que Kidman não se chama Nicole, nem nasceu na Austrália?

É uma das mais acarinhadas, e bonitas, atrizes de Hollywood e conta com uma longa carreira no Cinema.

Estreou-se em 1983, na Austrália, mas foi na década de 90 que ganhou reconhecimento internacional, pelas suas participações em Days of Thunder (1990), Far and Away (1992) e Batman Forever (1995). Depois disso, muitos outros filmes se seguiram.

No entanto, a atriz que foi casada com Tom Cruise, por quem se apaixonou nas gravações, não se chama Nicole, nem nasceu no país onde se lançou profissionalmente, como a maioria acredita. Filha de pais australianos, nasceu no Havai, em Honolulu, e o nome que consta na sua certidão de nascimento é Hokulani (que significa "Estrela Celestial", em havaiano).

Foi em 2014 que o segredo foi tornado público, mas passou despercebido a muitos. Veja o vídeo em baixo para saber tudo e recordar alguns dos principais papéis de Nicole Kidman: