«Quem matou o António?»: A resposta a esta pergunta está a chegar à sua TVI

"Ninguém Como Tu", um dos maiores sucessos da ficção da TVI, está de regresso, após 20 anos. A estreia está marcada para breve.

Da autoria de Joana Jorge e Rui Vilhena e realização de João Gomes, a novela adotará o formato de série e contará com caras bem conhecidas do público português como: Ana Lopes, Benedita Pereira, Diana Palmerston, Diogo Fernandes, Gonçalo Waddington, Guilherme Filipe, Joana Seixas, Laura Dutra, Letícia Spiller, Lúcia Moniz, Marco Delgado, Maria Gomes Andrade, Maria José Paschoal, Martim Balsa, Paulo Rocha, Pedro Sousa, Rafael Ferreira, Rodrigo Trindade.

Assista ao trailer, no vídeo em baixo.

Em 2024, no programa "Para Si", conduzido por Ana Rita Clara, o aclamado autor de novelas Rui Vilhena esteve presente para recordar alguns dos momentos mais marcantes da sua carreira. Entre eles, destacou o icónico mistério de "Quem matou o António?", que fez história na televisão portuguesa, mantendo o público em suspense e a vibrar com a novela "Ninguém Como Tu".

Recorde a história que deixou os portugueses colados ao ecrã

Prestes a perder tudo, Luísa elabora o plano perfeito para manter o que levou uma vida a conquistar, quando recebe uma sentença fatal: tem um aneurisma inoperável. Desesperada, decide fazer as pazes com o passado e reescrever a sua história, até que… a suspeita de um crime pode deitar tudo a perder.

Luísa Albuquerque é uma mulher fria, ambiciosa e gananciosa, que sempre acreditou que o dinheiro era o caminho para realizar os seus sonhos. Casada por interesse com Mário, vive um casamento vazio, enquanto guarda um amor antigo por Pedro, marido da irmã Dulce, uma mulher simples e dedicada à família, que vive atormentada pela dúvida sobre o passado entre o marido e Luísa. Já a irmã mais nova, Júlia, enfrenta dificuldades financeiras e regressa à casa dos pais, onde mantém uma relação tensa e conflituosa com Luísa.

Teresa, filha mais velha de Luísa, é uma jovem de 21 anos prestes a casar-se, num evento decisivo para o futuro da empresa familiar. A família do noivo possui uma cadeia de supermercados que planeava comprar a produção de azeite dos Albuquerque durante cinco anos, garantindo a estabilidade financeira do negócio. Contudo, no dia do casamento, Teresa descobre que o noivo a traiu, um escândalo que a leva a fugir, fazendo com que o casamento não se realize e desencadeie uma crise que precipita a falência da empresa e o desmoronar da família.

Determinada a não perder o seu estatuto, Luísa divorcia-se de Mário e tenta reconstruir a sua vida, enquanto Pedro tenta reaproximar-se dela, reacendendo velhos sentimentos. Contudo, Luísa envereda por um caminho perigoso, envolvendo-se com António, um empresário rico e tirano, cujo casamento com Beatriz, melhor amiga de Luísa, é marcado por traições e violência emocional. Luísa manipula esta situação para separar o casal, visando recuperar a vida confortável que perdeu.

Para manter este novo romance, Luísa luta para suportar as desconfianças e o ódio dos filhos de António, que rejeitam a sua presença. Apesar das dificuldades, Luísa planeia casar-se em segredo com António na Islândia, mas uma tragédia familiar altera os seus planos: a morte inesperada da mãe. Entre a espada e a parede - ir ao enterro de Milu ou casar-se com António - Luísa toma a única decisão sensata e embarca para a Islândia.

O casamento com António não leva Luísa ao paraíso, deixa-a antes num buraco cada vez mais fundo. Agarrado ao dinheiro, ele desdenha tudo o que classifica como “devaneios” da atual mulher. Luísa mergulha na mais absoluta carência monetária e quando nada parece pior do que a angústia e o abismo em que se encontra, ela recebe uma notícia que muda radicalmente a sua vida: o diagnóstico de um aneurisma cerebral.

Pela primeira vez confrontada com a sua efemeridade e com o verdadeiro sentido da existência, Luísa descarta a cirurgia de alto risco e decide usar o tempo que lhe resta para reparar os erros do passado e procurar a verdadeira felicidade. Para isso terá de contar com o apoio da família que sempre desdenhou e enfrentar a acusação de um crime!

António é misteriosamente assassinado e Luísa é apontada como a principal suspeita. A trama construída num labirinto repleto de suspense, tensão e segredos, circula entra a investigação policial e a batalha de Luísa em reaprender a viver e colocar um ponto final no passado começando do zero… em paz! Será que ainda há tempo? Que fim terá a sua história de amor com Pedro?

E quem matou António, afinal?

Fique atento a todas as novidades e saiba, em breve, a data de estreia deste projeto de sucesso.