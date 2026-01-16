“Ninguém como Tu”: 2.ª temporada estreia a 19 de janeiro e promete suspense até ao fim

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
  • Redação TVI
  • Há 2h e 22min
A segunda temporada de Ninguém como Tu está prestes a chegar aos ecrãs e promete voltar a prender os espectadores ao sofá. A estreia está marcada para 19 de janeiro.

Depois do sucesso do remake da primeira temporada, a história regressa agora com um enredo mais intenso e carregado de mistério. O ponto central da nova temporada será a morte de António, um acontecimento dramático que irá abalar todas as personagens e servir de motor para o desenvolvimento da narrativa.

Um remake com rumo próprio

Apesar de se tratar de uma adaptação de uma novela já conhecida do público, esta nova fase de Ninguém como Tu não seguirá fielmente a versão original. Os autores optaram por alterar a história e o desfecho, introduzindo novos caminhos narrativos e várias reviravoltas inesperadas.

Ao longo dos episódios, diferentes personagens surgirão como possíveis suspeitas, mantendo um clima constante de tensão e suspense. Nada será exatamente o que parece, e o público será desafiado a desvendar o mistério até aos momentos finais.

10 episódios para um final intenso

A segunda temporada contará com 10 episódios finais, que irão encerrar definitivamente a história. A promessa é de uma abordagem mais moderna, intensa e emocional, acompanhando as tendências atuais da ficção televisiva e aprofundando os conflitos psicológicos das personagens.

Com uma narrativa mais sombria e ritmada, Ninguém como Tu aposta forte em prender a atenção do público do primeiro ao último minuto.

Não perca a estreia, dia 19 de janeiro, na TVI e na Prime Video.

Se é fã de mistério, drama e reviravoltas inesperadas, marque já na agenda. A nova temporada de Ninguém como Tu promete não deixar ninguém indiferente.

