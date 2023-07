Noélia Pereira recorda casamento com foto do grande dia. Veja todas as imagens!

O casamento de Noélia Pereira. Veja as fotos do grande dia

Noélia Pereira casou-se a 23 de outubro do ano passado com o companheiro de longa data, Filipe Sobral. Este domingo, a ex-concorrente do «Big Brother» recordou o grande dia, ao partilhar uma fotografia do mesmo.

«Recordar é viver», escreveu Noélia Pereira na legenda da fotografia, onde se mostra no local da cerimónia, que se realizou no Algarve.

Veja a partilha de Noélia Pereira:

De recordar que na altura, a cerimónia foi transmitida em direto, através da rede social Instagram, e contou com a presença de alguns ex-concorrentes, como Bruno Savate. Noélia Pereira mostrou-se muito emocionada. A cadela do casal levou as alianças.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e recorde as imagens do grande dia!