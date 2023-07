«Está poderosa»! Noélia Pereira mostra os músculos após perder peso

Noélia Pereira: «Entrei no Big Brother com 76 quilos e atualmente tenho 55»

Noélia Pereira, ex-concorrente do «Big Brother», partilhou uma fotografia na qual surge no ginásio, sendo vísivel o seu corpo bastante tonificado e musculado.

«Resultados atingidos com o Plano nutrição e exercício da equipa do Tiago Guimarães. Se quiserem também ter esta ajuda. Estou a 8 meses a treinar regularmente 3 vezes por semana , as vezes no inverno ia mais 1 vez( onde fazia 1 hora cardio) num total de 4», escreveu Noélia na legenda da imagem.

Os elogios à sua excelente forma física não tardaram por parte dos seguidores: «Está poderosa Noélia! Superiores com 12kg?! Uau isso é que é força, eu treino com 5 ou 6kg e já fico a tremer», escreveu uma seguidora.

