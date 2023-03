Noélia Pereira mostra resultados do treino em jeito de recado: «Para não começarem para aí a dizer...»

Surpreendente! O truque de Noélia para a perda de peso: «Eu vou ao ginásio depois de me levantar às 5 da manhã»

Noélia Pereira tem mostrado o seu empenho e dedicação nos treinos e na perda de peso e este domingo recorreu às redes sociais para mostrar os resultados de mais um treino, em jeito de recado para os seguidores que dizem que já está muito magra.

«Para não começarem para aí a dizer: 'Estás muito magrinha, já estás muito magrinha', o que não é verdade, vou deixar a minha avaliação da balança de hoje, está bem?», disse num vídeo partilhado nas stories do Instagram.

De seguida, a ex-concorrente do «Big Brother» mostrou as informações do seu peso, altura e calorias perdidas após o treino intenso. Antes disso, Noélia já tinha revelado, num outro storie: «Depois de uma hora e meia de passadeira, 900 e tal calorias queimadas».

