Noélia Pereira posa em grande estilo e soma elogios: «Tão elegante (…) que transformação»

Gostava de entrar no novo «Big Brother»? Oiça o importante conselho de Noélia Pereira!

Noélia Pereira, ex-concorrente do «Big Brother», partilhou um vídeo no Instagram onde se mostra com um conjunto de roupa novo e soma elogios dos fãs e seguidores.

«Este conjunto é maravilhoso», escreveu Noélia Pereira naquela rede social. Na caixa de comentários foram vários os elogios à partilha.

Um dos seguidores escreveu: «Tão elegante, Noélia... Tão linda»; Outro disse: «Adorei ficou muito bem, quem a viu e quem a vê Noelia, que transformação».

Recorde-se que a ex-concorrente revelou já ter perdido mais de 10 quilos em menos de 3 meses e mostrou-se muito feliz com a sua conquista.

A algarvia contou com a ajuda de um Personal Trainer, Tiago Guimarães, que a acompanhou nesta mudança radical.

Veja o vídeo em baixo: